2 Vidéo

Le torchon continue de brûler entre Londres et Washington: Theresa May s'attaque à Trump et à ses propos "inacceptables"

La Première ministre britannique Theresa May a jugé lundi "totalement inacceptables" les déclarations du président américain Donald Trump sur des femmes parlementaires démocrates, qu'il a invitées dimanche à "retourner" d'où elles venaient. Theresa ...