Après avoir interviewé un millier d'Américains, la société américaine Gallup vient de dévoiler le classement des personnalités les plus admirées aux États-Unis. Et surprise, ce n'est plus Barack Obama qui occupe la première place cette fois, mais bien Donald Trump. Le président sortant est donc venu mettre un terme à douze ans de règne de la part de Barack Obama, car 18% des Américains l'ont désigné comme l'homme qu'ils admiraient le plus. Son prédécesseur, lui, n'a reçu "que" 15% des votes, et se retrouve donc à la deuxième place du classement de Gallup. C'est le futur président des États-Unis, le démocrate Joe Biden qui occupe la troisième place, avec 6% des résultats, juste devant le Dr Fauci, personnalité mise en lumière par la crise du coronavirus (3%).

Du côté des femmes, Michelle Obama reste la personnalité féminine la plus admirée par les Américains, pour la troisième année d'affilée. La femme de Barack Obama précède, avec 10% des voix, la future vice-président Kamala Harris, qui a récolté 6% des votes de la part des Américains interrogés. Melania Trump, femme la plus admirée par 4% des sondés, complète le podium.