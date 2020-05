Les Etats veulent déconfiner: le virus a pourtant réussi à s'infiltrer dans l'endroit a priori le plus sécurisé des Etats-Unis © AFP Amérique Philippe Paquet

Si le gouverneur Andrew Cuomo estime que les New-Yorkais sont passés " de l’autre côté de la montagne", avec des chiffres de mortalité et d’hospitalisations en baisse, l’épidémie de Covid-19 est loin d’être maîtrisée dans la ville et l’État les plus gravement touchés en Amérique. Il en va de même à l’échelle nationale : la barre des 80 000 morts a été franchie et, à en croire certains modèles de prédiction, le pays pourrait être amené à déplorer au moins 140 000 victimes. Cela sans même considérer la très forte probabilité que les chiffres officiels soient inférieurs à la réalité.