Un demi-million de personnes ont été évacuées jeudi dans l’État de l’Oregon, alors que les pompiers luttaient contre des incendies d’une ampleur sans précédent sur toute la côte ouest des États-Unis, les autorités locales craignant que les pertes humaines n’augmentent dans les prochains jours. La mort d’au moins 15 personnes a été confirmée au cours des dernières 24 heures en Californie, dans l’Oregon et à Washington, mais certaines zones sont encore impossibles à atteindre.

"Environ 500 000 habitants de l’Oregon ont été évacués et ce chiffre continue de croître", selon un communiqué des autorités de l’État, où les pompiers luttent contre des feux de forêt s’étendant sur 365 000 hectares, "un record".

Dans le nord-ouest de la Californie, l’incendie, assemblage de 37 feux qui ont touché la forêt de Mendocino à partir du 17 août, est officiellement devenu le plus étendu de l’histoire dans cet État, avec plus de 190 000 hectares. Les feux sont disséminés de l’État de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu’à San Diego au sud, à la frontière mexicaine, alimentés par une sécheresse chronique et des vents violents.

Dans l’Oregon, où au moins cinq villes ont été "significativement détruites", la gouverneure Kate Brown a souligné qu’en l’espace de trois jours, les flammes avaient consumé le double de la végétation qui brûle en moyenne en une année. "Nous n’avons jamais vu des incendies hors de contrôle d’une telle ampleur dans notre État", a-t-elle lancé en conférence de presse.