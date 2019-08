3 Vidéo

Hamza, le fils d'Oussama Ben Laden, est mort

Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda, est mort et les Etats-Unis ont contribué à l'opération visant à l'éliminer, selon des informations mercredi du New York Times et de la chaîne NBC.