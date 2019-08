Les internautes le qualifient de "héros".





Une fusillade a éclaté ce samedi 3 août à El Paso, dans le Texas, aux Etats-Unis. Un homme a ouvert le feu dans un magasin Walmart, faisant vingt morts et de nombreux blessés. Les informations qui se sont répandues très rapidement sur la toile ont été énormément partagées. Apportant leur soutien aux familles des victimes, les internautes ont été nombreux à noter l'héroïsme d'un militaire qui a sauvé plusieurs enfants ce samedi. Glen Oakley, un soldat américain de 22 ans , faisait du shopping au moment des faits. "Un petit garçon est entré en courant dans le magasin et a parlé d'un tireur", a raconté ce dernier aux chaînes de télévision présentes sur les lieux, expliquant que personne n'avait cru l'enfant de prime abord.

Mais quand le militaire a continué sa route, il a entendu les coups retentir et a alors sorti son arme, un Glock 9 mm. "On a commencé à courir jusqu’au parking. Là, j'ai vu plein d’enfants courir sans leurs parents. J’avais mon sac, mais j’ai essayé d’en prendre le plus possible par la main et de courir”, a-t-il déclaré dans une interview. Le jeune homme a partagé son expérience sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il est d'ores et déjà adoubé du titre de "héros". De nombreux médias l'ont contacté pour récolter son témoignage.

Par son geste, le jeune soldat a peut-être en effet sauvé la vie de plusieurs enfants. Mais Glen Oakley reste humble et l'a reconnu: "si l’armée ne m’avait pas appris à servir les autres de manière désintéressée, je ne sais pas ce que j’aurais fait".