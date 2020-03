Gangs salvadoriens: la guerre des misérables © Dallemagne et Lamfalussy Amérique Marie-France Cros

Ils sont deux frères, un journaliste de 36 ans et un anthropologue de 33 ans. Tous deux travaillent depuis plusieurs années sur les gangs du Salvador, leur pays, appelés " maras", qui ont placé celui-ci dans le peloton de tête - et même premier en 2015 et 2016 - des nations les plus meurtrières du monde. Ces années-là, il y a eu au Salvador 103 homicides pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, le Mexique des narco-cartels atteignait en 2015 le taux de 18 homicides pour 100 000 habitants. Selon l’Onu, au-dessus de 10 pour 100 000, on peut parler d’épidémie.