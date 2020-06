Si l'on savait déjà que Derek Chauvin et George Floyd avaient travaillé au même endroit, on apprend aujourd'hui que les deux hommes se connaissaient bel et bien. Ils se seraient même affrontés.

George Floyd, cet Afro-Américain symbole du mouvement "Black Lives Matter", est décédé il y a deux semaines lors de son arrestation par quatre policiers. Derek Chauvin , le policier qui a appuyé son genou sur son cou durant près de 9 minutes et causé sa mort, a été inculpé avec ses trois collègues pour homicide . Depuis, les révélations s'enchaînent. On apprenait ainsi que les deux hommes se connaissaient peut-être, puisque Derek Chauvin et George Floyd ont tous deux travaillé au même endroit, dans un night-club de Minneapolis. L'ancien policer y a travaillé comme agent de sécurité pendant 17 ans, en parallèle avec son emploi dans la police. George Floyd a lui été videur lors d’une douzaine de soirées en 2019. Néanmoins, jusqu'à présent rien ne prouvait que les deux hommes s'étaient déjà croisés auparavant. La tenancière avait d'ailleurs expliqué que c'était peu probable en raison de leur horaire opposé.

Mais selon le dernier témoignage de l'un de leurs collègues, David Pinney, Floyd et Chauvin se connaissaient non seulement, mais il y aurait déjà eu affrontement entre les deux hommes. "Ils se sont affrontés. Cela avait beaucoup à voir avec le comportement extrêmement agressif de Derek dans le club envers certains clients. C'était un problème", a déclaré le troisième collègue à CBS News. La tenancière du night-club avait d'ailleurs décrit le policier comme quelqu'un de violent, qui se montrait agressif envers la clientèle noire.

Suite à ces nouveaux éléments, la famille de George Floyd est persuadée que l'incident a été motivé par une raison personnelle. L'avocat de cette dernière a de ce fait demandé à ce que les charges contre l'ancien policier soient aggravées et qu'il soit inculpé de meurtre au second degré.