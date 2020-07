Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratricedu financier défunt Jeffrey Epstein arrêtée la semaine dernière aux Etats-Unis pour trafic de mineures, devrait comparaître pour la première fois devant un juge fédéral new-yorkais vendredi.

Après avoir consulté l'avocat de la fille de l'ex-magnat britannique Robert Maxwell, les procureurs fédéraux de Manhattan ont demandé à ce que cette première audience se tienne le 10 juillet, selon un document enregistré auprès du tribunal.

Lors de cette audience, les procureurs devraient insister pour que cette figure de la jet-set de 58 ans soit maintenue en détention, sans possibilité de libération sous caution.

Ghislaine Maxwell présente "un risque extrême de fuite", ont-ils argué dans un document rendu public après son arrestation.

Mme Maxwell est accusée d'avoir "aidé, facilité et contribué aux agressions sexuelles sur mineures de Jeffrey Epstein", de 1994 à 1997, en recrutant pour lui de jeunes adolescentes désargentées âgées de 14 ans et plus, et en participant parfois directement aux agressions.

Née en France, éduquée en Grande-Bretagne puis naturalisée américaine en 2002, Ghislaine "Maxwell a trois passeports, de grandes sommes d'argent, de vastes connexions internationales et absolument aucune raison de rester aux Etats-Unis et de risquer une longue peine de prison", ont souligné les procureurs.

Habituée aux luxueuses résidences et aux vols privés, cette femme qui risque désormais 35 ans de prison dispose selon eux de plus de 15 comptes en banque, aux Etats-Unis et à l'étranger, dont le solde total a atteint jusqu'à 20 millions de dollars depuis 2016, selon les procureurs.

Celle qui fut un temps la petite amie de Jeffrey Epstein a vendu une propriété new-yorkaise pour quelque 15 millions de dollars en 2016, et dispose de "ressources financières substantielles" même si l'ensemble reste "opaque", ont-ils précisé.

La propriété de quelque 60 hectares où elle a été arrêtée jeudi dans le New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis, près d'un an après le suicide en prison de Jeffrey Epstein, a ainsi été acquise en cash par une société-écran fin 2019.

Mme Maxwell est aussi accusée d'"avoir menti de façon répétée" lors d'un témoignage sous serment dans le cadre d'un procès au civil en 2016.

On ignore encore dans quelle prison new-yorkaise elle sera détenue après son transfert d'une prison du New Hampshire où elle a passé le week-end.