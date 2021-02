Haïti: ordre de libération du juge arrêté pour "tentative de coup d'Etat"

Amérique

Les autorités judiciaires haïtiennes ont ordonné jeudi la libération du juge de la Cour de cassation arrêté dimanche et accusé de "tentative de coup d'Etat", a annoncé l'avocat de ce dernier, Me Marc-Antoine Maisonneuve. Yvickel Dieujuste Dabresil "vient d'être libéré", a affirmé à l'AFP Me Maisonneuve, selon qui le juge aurait retrouvé son domicile.