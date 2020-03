Le producteur déchu Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, aurait été testé positif au coronavirus selon plusieurs médias américains.

Weinstein était détenu depuis sa condamnation du 11 mars dernier dans la tristement célèbre prison de Rikers Island (surnommée l'"ïle de la torture, elle est considérée comme l'une des plus dangereuses du monde), situé dans le quartier du Queens (New York). Mais il avait été transféré la semaine dernière dans une autre prison au nord de l'Etat de New York, dans l'établissement pénitentiaire Wende Correctional Facility.

On apprend ce dimanche qu'il a dû être placé en isolement après avoir contracté le coronavirus.

A noter que plusieurs cas de contaminations au coronavirus avaient été décelés au sein de la prison de Rikers Island, là où Weinstein est resté quelques jours.