Le ministre de la Défense Lloyd Austin "partage la révulsion de beaucoup d'autres pour les propos de Tucker Carlson", a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Il a "insulté toute l'armée américaine et la façon dont nous défendons ce pays", a ajouté le porte-parole. "La diversité de notre armée est l'un de nos meilleurs atouts."

Joe Biden a nommé mardi deux femmes à la tête de commandements militaires, ce qui leur donnera le titre de général 4 étoiles. Le président américain a ensuite tweeté une photo le montrant entouré des deux générales et de la vice-présidente Kamala Harris avec le commentaire: "Je veux que chaque enfant sache à quoi ressemble un vice-président et des généraux aux Etats-Unis".

Peu après, le présentateur vedette de Fox News Tucker Carlson avait déclaré que la féminisation des rangs faisait de l'armée américaine une "plaisanterie" par rapport à l'armée chinoise, qu'il avait jugée plus "mâle". "Nouvelles coiffures et uniformes de grossesse. Ce sont des femmes enceintes qui vont mener nos guerres", avait-il ajouté. "C'est se moquer de notre armée et de sa mission qui est de gagner des guerres."

Les femmes représentent 17% des 1,3 million de militaires américains en service actif, et elles servent à tous les niveaux, y compris comme pilote de combat ou commandant de navires, a souligné M. Kirby. "Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir pour rendre notre armée plus inclusive et plus respectueuse de tous, y compris des femmes", a-t-il ajouté, notant qu'il n'y a encore pas assez de femmes aux grades les plus élevés. "Nous le ferons", a-t-il assuré. "Mais il y a une chose que nous ne ferons certainement pas: c'est de demander leur avis à un présentateur de télé ou à l'armée chinoise. Ces gens-là ont peut-être quelque chose à prouver. C'est leur problème."