Une grosse explosion a secoué tôt vendredi matin la ville de Houston au Texas, ont annoncé les autorités locales sur Twitter, invitant les automobilistes à éviter la zone. Deux morts ont été confirmées par les autorités locales.

L'explosion s'est produite vers 04H15 locales (10H15 GMT) dans un immeuble dans le nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée, ont rapporté des médias américains.

Au moins deux personnes sont mortes dans une puissante explosion vendredi matin dans un entrepôt industriel à Houston, dans l'Etat américain du Texas, ont annoncé les autorités locales.

Des témoins habitant aux alentours de l'explosion ont rapporté avoir constaté des dégâts au niveau de leur habitation. Des portes et fenêtres ont éclaté à la suite de l'explosion. Un résident a témoigné à KTRK, un média américain: " J'ai cru que la maison avait été frappée par la foudre. Et puis je me suis rendue compte de l'absence de tempête. "Personne ne sait ce qu'il s'est passé." "Ca a fait éclater toutes les fenêtres de notre maison, fait sauter toutes les portes de garage par ici... et plus près de l'explosion, les toits et les murs ont sauté, nous ne savons pas ce que c'est", a confié Mark Brady, un habitant de Houston, à la chaîne locale KPRC2. © AP

La cause de l'explosion n'a pas encore été identifiée. "Nous vous informerons de la cause éventuelle de l'explosion dès que nous aurons des informations concrètes", a annoncé Samuel Pena, le chef des pompiers de Houston sur Twitter.