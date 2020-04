Le président du Brésil Jair Bolsonaro (extrême droite) a limogé jeudi son ministre de la Santé, Luis Henrique Mandetta, 55 ans. Ce dernier avait le tort de prôner le confinement des Brésiliens pour lutter contre le coronavirus.

Le président Bolsonaro, 65 ans, se distingue depuis le début de la crise provoquée par le coronavirus, par ses moqueries contre l’"hystérie" autour d’une "petite grippe" et son refus du confinement et de la distanciation sociale. Alors qu’il attendait lui-même les résultats de ses tests Covid-19, il a pris un bain de foule et continue, aujourd’hui encore, à serrer les mains par défi des mesures d’hygiène prônées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).