AmériqueAnalyse05:21 Joe Biden a non seulement remporté le Michigan, mais il a aussi laminé Bernie Sanders Philippe Paquet

Les multiples rebondissements qu’a déjà connus la campagne présidentielle américaine ne prédisposent pas à se risquer à des prévisions. Bien qu’encore incomplets, les résultats des primaires organisées mardi dans six États – un « Big Tuesday » programmé une semaine après le fameux « Super Tuesday » – n’en paraissent pas moins étayer ce qui fait de plus en plus figure d’évidence : il faudrait un formidable concours de circonstances pour que Joe Biden ne soit pas le candidat du Parti démocrate à l’élection de novembre prochain.