Le favori démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a ouvertement appelé le congrès à destituer le président américain Donald Trump, l'accusant de saper la démocratie américaine et de faire obstruction à la justice. "Donald Trump a violé son serment, a trahi cette nation, et commis des actes impossibles à atteindre ", a déclaré Joe Biden à ses partisans lors d'une campagne au New Hampshire mercredi. "Pour préserver notre constitution, notre démocratie, notre intégrité fondamentale, il devrait être destitué", a déclaré le candidat démocrate.

Donald Trump "fera tout pour être réélu, même violer les formes les plus basiques de la démocratie. C'est incroyable et c'est dangereux, car cela met directement en danger notre démocratie", a encore poursuivi M. Biden. "Il s'est déjà rendu coupable devant le monde et le peuple américain", a-t-il pointé.

Les élus démocrates ont ouvert une enquête dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump. L'opposition soupçonne le président américain d'avoir fait pression cet été sur son homologue ukrainien pour qu'il cherche des informations compromettantes sur son rival démocrate Joe Biden et son fils travaillant pour une société énergétique ukrainienne, Hunter Biden.

Il n'y a pas de preuve d'irrégularité de la part de la famille Biden, mais un soupçon de conflit d'intérêts plane sur eux.

Joe Biden reste le favori dans la course démocrate à l'investiture, mais il a récemment été rattrapé par la sénatrice Elizabeth Warren.