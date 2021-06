Si l’on doutait de la place occupée par la religion dans la société américaine, mais aussi dans la vie politique du pays, on en trouverait une nouvelle illustration dans la polémique qui agite aujourd’hui l’Église catholique des États-Unis et plus particulièrement sa Conférence épiscopale. En cause, la décision qu’ont prise les évêques américains - 168 voix pour, 55 contre et 6 abstentions - lors d’une réunion virtuelle mouvementée, vendredi dernier, d’élaborer prochainement un "document pédagogique" sur l’importance de l’eucharistie et l’attitude à adopter à l’égard des responsables politiques catholiques qui défendent des positions contraires aux valeurs de l’Église.