Joe Biden, l'ancien vice-président démocrate et candidat à la Maison Blanche, a partagé ce jeudi un mini clip de campagne sur Twitter.

On y voit les moqueries supposées de Justin Trudeau lors du sommet de l'Otan à Londres et d'autres moments de solitude de Donald Trump durant sa présidence.

Sur Twitter, l'ancien vice-président des États-Unis résume le propos de sa vidéo: "Le monde se moque du président Trump. Ils le voient tel qu'il est vraiment: dangereusement incompétent et incapable de diriger le monde. On ne peut pas lui donner quatre ans de plus comme commandant en chef".

Le candidat à la Maison Blanche profite de la fin de cette vidéo pour se présenter aux Américains comme le "leader" dont le pays a besoin.

Pour rappel, une vidéo prise lors du sommet de l'Otan montrait Boris Johnson, Justin Trudeau et Emmanuel Macron en train de rigoler à propos du président Trump. Rapidement, la polémique a enflé sur les réseaux sociaux et jeté une ambiance particulière sur le sommet londonien.

Par la suite, les trois chefs d'État se sont expliqués. “Je faisais référence [dans la vidéo] au fait qu’il y a eu une conférence de presse improvisée avant mon rendez-vous avec le président Trump", s'est justifié Justin Trudeau. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'une "vidéo volée". Et selon Boris Johnson, personne n'a tourné le président Trump en ridicule.