"Ce président devrait démissionner", a lancé jeudi soir le candidat démocrate à propos du républicain qu'il défiera dans les urnes le 3 novembre.

Déplorant sa gestion de la crise sanitaire qui a fait près de 200.000 morts aux Etats-Unis et plombé la première économie mondiale, l'ex-vice-président de Barack Obama a fait allusion aux propos du milliardaire américain, qui avait déclaré au journaliste Bob Woodward, avoir délibérément décidé de "minimiser" la pandémie.

"Il le savait et il n'a rien fait. C'est presque criminel", a accusé Joe Biden.

A moins de 50 jours du scrutin, le candidat de 77 ans a choisi les alentours de sa ville natale de Scranton, dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, pour son retour dans le ring électoral en affrontant directement, pour la première fois depuis sa victoire à la primaire, les questions des Américains.

L'occasion pour lui de tester une nouvelle ligne d'attaque contre le milliardaire américain, en soulignant ses origines humbles dans cette ville ouvrière.

Joe Biden mène de loin dans les sondages nationaux, mais l'écart est plus serré dans une demi-douzaine d'Etat pivots, qui font en réalité les élections américaines en basculant d'un parti à l'autre.

Connu pour ses gaffes, moqué par son rival républicain, qui le surnomme "Joe l'endormi", pour sa petite forme supposée, le septuagénaire a été scruté pendant l'heure de cette curieuse émission. Et a évité les gros faux pas, adoptant un ton décidé, à la limite du surjoué parfois.

A cause de la pandémie, CNN avait opté pour un format télévisé rare: les quelque 100 membres du public étaient venus en voiture jusque devant la scène installée sur un parking pour Joe Biden, rassemblés en mode "drive-in" pour respecter la distanciation physique. La Pennsylvanie limite à 250 personnes tout rassemblement.

Dans un net contraste entre leurs candidatures, Donald Trump était aussi jeudi soir dans un Etat-clé, le Wisconsin, mais devant des centaines de partisans survoltés, rassemblés devant l'avion présidentiel Air Force One sur le tarmac de Mosinee.

"C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue": très à l'aise sur les estrades, habitué des longues conférence de presse, l'ancienne star de téléréalité qui multiplie les meetings, a, sur scène, ironisé sur l'émission de son rival.

"On ne me pose pas des questions comme ça", a-t-il poursuivi en accusant le journaliste de CNN d'être trop indulgent.

S'il est à la traîne dans les sondages, les électeurs continuent de lui faire plus confiance qu'à Joe Biden sur l'économie. Et l'ex-homme d'affaires a martelé le message jeudi soir: "Nous avons la meilleure économie de l'histoire du monde" et sous Joe Biden, a-t-il affirmé, les fonds de pension "s'effondreraient".