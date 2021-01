L’Amérique renoue avec l’OMS pour mener la lutte mondiale contre le Covid-19 Amérique Philippe Paquet avec AFP

© AP

L’annonce en a été faite par l’immunologue Anthony Fauci, lors d’une réunion du conseil exécutif de cette agence de l’Onu à Genève. L’Amérique ne pouvait confier cette mission à un meilleur ambassadeur : le Dr Fauci a été, au fil des mois, la voix de la raison et de la science, à Washington, face au déni et à l’incohérence de Donald Trump, à qui l’on a prêté plus d’une fois l’intention de se séparer de ce conseiller trop franc et, surtout, trop populaire.