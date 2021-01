L’entrepreneur démocrate Andrew Yang, qui avait marqué la campagne présidentielle américaine avec sa proposition de verser 1 000 dollars à chaque Américain sans condition, a annoncé mercredi sa candidature à la mairie de New York.

À 46 ans, ce fils d’immigrés taïwanais, avocat de formation devenu entrepreneur de la tech, a confirmé sa candidature sur Twitter, en postant une vidéo où on le voit faire du skateboard, avec sa femme sur le Brooklyn Bridge, et parler de sa volonté de redresser la première métropole américaine, ébranlée par dix mois de pandémie.

"Je suis arrivé à New York il y a vingt-cinq ans, j’y ai mûri, j’y suis tombé amoureux, j’y suis devenu père. Voir notre ville souffrir tant me fait mal au cœur", a-t-il écrit.

La notoriété qu’il a acquise pendant la campagne présidentielle - il avait jeté l’éponge après la primaire du New Hampshire en février 2020 -, sa maîtrise des réseaux sociaux et ses fervents soutiens au sein du "Yang Gang", comme ses talents de leveur de fonds, le placent parmi les poids lourds de cette élection.

Certains lui reprochent cependant de passer trop de temps hors de la ville qu’il ambitionne de diriger. Il a notamment passé les dernières semaines en Géorgie, pour aider les Démocrates à remporter deux sièges clés pour le Sénat américain.

L’élection qui désignera le successeur du Démocrate Bill de Blasio est prévue en novembre. Mais, dans le bastion démocrate qu’est New York, la course devrait se jouer dès la primaire démocrate de juin.

Le redressement économique s’annonce comme un thème central, dans une ville que des dizaines de milliers d’habitants ont fuie lorsque le coronavirus l’a ravagée au printemps, faisant redouter un retour de la ville à sa période sombre des années 1970-80.

Une trentaine de candidats se bousculent pour cette primaire. Lors d’un sondage mi-décembre auprès des électeurs démocrates, Andrew Yang était sorti en tête quasi ex aequo avec Eric Adams, ex-policier noir qui préside le district de Brooklyn depuis 2013. Autre candidat en vue : Raymond McGuire, l’un des plus respectés banquiers noirs new-yorkais, qui a le soutien de Wall Street et du monde des affaires.