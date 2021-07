L’ex-policier va devoir affronter une inquiétante vague de criminalité.

Eric Adams, président de l’arrondissement de Brooklyn (est de la ville), a été déclaré mercredi vainqueur de la primaire démocrate pour l’élection au maire de la ville de New York. Il devance ses deux principales rivales, Kathryn Garcia, d’à peine 1 % des voix, et Maya Wiley, l’ancienne adjointe au maire Bill de Blasio, la personnalité jugée la plus progressiste des huit principaux candidats en course. Des cinq arrondissements qui composent la ville, seul l’arrondissement de Manhattan, de loin le plus riche, a préféré Kathyrn Garcia, anciennement déléguée à la propreté publique à Eric Adams.