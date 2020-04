Les péronistes proposent une baisse audacieuse de leur dette en dollars.

L’Argentine a annoncé jeudi qu’elle ne pouvait pas payer sa dette et a proposé une restructuration importante du "noyau dur" de celle-ci : les bons rédigés en dollars et relevant des tribunaux de New York, a expliqué à La Libre Belgique Xavier Dupret, économiste à la Fondation Jacquemotte et spécialiste de ce pays.