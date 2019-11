Un drone de l'armée américaine a disparu au-dessus de la Libye, où des groupes rebelles se battent pour le pouvoir face à un gouvernement reconnu par l'ONU, a annoncé le Pentagone vendredi.

L'engin, non armé, "a été perdu au-dessus de Tripoli" jeudi, a déclaré le commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom) dans un communiqué. Aucune explication n'a été avancée. Une enquête est en cours sur cet incident, a-t-il précisé. Le commandement conduit des opérations de drones en Libye pour "évaluer la situation sécuritaire et surveiller l'activité extrémiste violente", selon le communiqué. "Ces opérations sont cruciales pour contrer l'activité terroriste en Libye et sont totalement coordonnées avec les responsables gouvernementaux appropriés", ajoute le commandement américain. Cette annonce intervient alors que les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont annoncé avoir abattu mercredi un drone italien qui survolait une zone sous leur contrôle dans l'Ouest du pays, près de Tripoli.