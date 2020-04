L’épidémie de coronavirus a fait d’Andrew Cuomo "le gouverneur de l’Amérique" © AFP AmériquePortrait Philippe Paquet

Les New-Yorkais s’endorment et se réveillent au son des ambulances. Dès le 26 mars, les services de secours avaient reçu en une journée plus de 7 000 appels, davantage que le 11 septembre 2001. Le Covid-19 a déjà fait trois fois plus de morts aux États-Unis que les attentats - on dépassait lundi les 10 000 décès pour plus de 350 000 cas. Les Américains savent que le pire doit encore venir.