Le régime voulu par les médecins n'a ainsi pas été un franc succès. Lors de sa visite médicale en février 2019, l'époux de Melania Trump pesait 110 kg. Au lieu de perdre des kilo, le président américain en avait donc pris.

Ce n’est pas un scoop: entre Donald Trump et les légumes, le courant ne passe pas. Le président américain leur a en effet toujours préféré les pizzas et hamburgers. Un attrait pour la “junk food” dont le milliardaire n’a guère honte puisqu’il avait même convié ses invités à la Maison-Blanche à partager avec lui des burgers issus de célèbres chaînes de restauration rapide. Mais cette passion pour le gras a toutefois posé quelques soucis à ses médecins.Comme l’a rappelé l’ancien docteur du chef d’Etat dans le New York Times, Donald Trump a été mis au régime en 2018 après sa visite médicale annuelle. L’homme pesait alors 108 kg. Dans l’optique de faire perdre du poids au président, Ronny Jackson a dû mettre au point certains stratagèmes. “Nous rendions la crême glacée moins facilement accessible”, révèle l’ex-médecine présidentiel au New York Times. Mais ce n’est pas tout. Pour s’assurer que le locataire de la Maison-Blanche mange sa dose quotidienne de légumes, ce dernier faisait cacher du chou-fleur dans sa purée de pommes de terre. Il a également incité Trump à pratiquer une activité physique régulière, envisageant même l'installation d'un vélo d'appartement dans les quartiers du président. "Pour les exercices , ça n'a jamais collé autant que je le voulais", a toutefois admis Ronny Jackson. Hormis pour le golf, le milliardaire n'a montré aucun intérêt pour une activité physique.