L’on ne compte plus le nombre de fois où de telles images ont choqué un pays qui ne finit pas de se battre avec ses vieux démons. L’on ne compte plus le nombre de fois où la violence de l’arrestation d’un Afro-Américain a dépassé le degré de la précédente. Après l’interpellation humiliante et la mort, à Rochester, d’un homme noir psychologiquement instable, ce même constat, bouleversant, s’impose à nouveau aux États-Unis.