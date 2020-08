Rétrogradé en catégorie 3 peu après son arrivée sur la terre ferme, Laura présentait un risque de "dégâts dramatiques", selon le centre américain des ouragans (NHC). Cependant, la marée de tempête attendue sur la basse côte, avec une eau de six mètres supérieure à la normale, était finalement deux fois moins haute qu'attendu. La tempête a tout de même provoqué de nombreuses inondations dans la zone côtière.

L'ouragan a touché terre en catégorie 4 (sur 5) vers 01h00 locale (08h00 heure belge), avec des vents soutenus de 240 km/h, d'après le NHC. Cela en fait le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d'un siècle et demi, d'après les données d'un chercheur de l'Université du Colorado.

Il a ensuite considérablement faibli, avec des vents soutenus de 140 km/h, ce qui l'a rétrogradé jusqu'en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson.

Le sud-ouest de la Louisiane a subi les dégâts malheureusement habituels: arbres et lignes électriques à terre, bâtiments détruits, toits arrachés, rues inondées ou couvertes de débris... Plus de 650.000 personnes étaient également privées d'électricité jeudi matin en Louisiane et au Texas, selon le site poweroutage.us.