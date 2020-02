Nos souverains et le ministre des Affaires étrangères sont à New York dans le cadre de la présidence belge du Conseil de sécurité. Le Roi y prononcera mercredi un discours sur la protection des enfants dans les conflits armés.

Le Roi et la Reine étaient attendus à New York, lundi en début de soirée, pour une visite officielle de deux jours aux Nations unies que justifie une double actualité : la présidence belge du Conseil de sécurité durant le mois de février et la Journée internationale des enfants soldats mercredi. Nos souverains y retrouveront Philippe Goffin, le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, qui a succédé dans ces fonctions, le 30 novembre dernier, à Didier Reynders, dans l’attente d’un nouveau gouvernement fédéral.