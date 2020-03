La fermeture temporaire de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis aux déplacements "non-essentiels" pour lutter contre la propagation du coronavirus devrait entrer en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

"On est encore en train de travailler pour finaliser les détails avec les Américains mais on s'attend à ce que les mesures prennent effet probablement dans la nuit de vendredi à samedi, donc dans un jour et demi", a-t-il dit lors d'un point-presse devant sa résidence à Ottawa.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi, afin d'enrayer la propagation du coronavirus, la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada pour tous les déplacements "non-essentiels".

"Les échanges commerciaux ne seront pas touchés", a-t-il ajouté, avant de préciser plus tard lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche qu'il espérait pouvoir rouvrir la frontière dans 30 jours.

Plus de 400.000 personnes franchissent chaque jour dans un sens ou l'autre la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la plus longue au monde avec près de 8.900 km, selon des chiffres officiels.

M. Trudeau a par ailleurs confirmé avoir eu des discussions avec les dirigeants des compagnies Air Canada et WestJet pour rapatrier au Canada l'"énorme" nombre de Canadiens qui sont coincés à l'étranger.