Le Canada et les Etats-Unis se sont entendus pour maintenir leur frontière commune fermée aux déplacements "non essentiels" jusqu'au 21 juin, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

"C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière", a souligné M. Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne.

Les deux pays avaient décidé d'un commun accord de fermer le 21 mars leur frontière, la plus longue au monde, sauf pour le transport de biens et de marchandises. Une première prolongation de cette fermeture avait été annoncée mi-avril pour 30 jours supplémentaires. À l'époque, le président américain Donald Trump avait marqué son souhait que la frontière avec le Canada soit "parmi les premières" à être rouverte, alors qu'Ottawa s'était montré plus prudent, estimant qu'il faudrait encore "bien des semaines".