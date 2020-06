Une cour américaine a rejeté samedi le recours de la Maison blanche visant à empêcher la sortie du livre de John Bolton, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président américain, où il raconte les mois qu'il a passé au service de Donald Trump.

Dans cet ouvrage au vitriol intitulé "The Room Where It Happened" (La pièce où cela s'est passé) et dont de larges passages ont déjà filtré ces derniers jours, l'ex-conseiller limogé en septembre dernier dépeint un Donald Trump mal avisé et obnubilé par sa réélection au risque de mettre en danger les Etats-Unis.