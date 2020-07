Combattre la criminalité ou réduire au silence les contestataires ? Les motivations de Donald Trump, qui a décidé d’envoyer des centaines d’agents fédéraux dans plusieurs grandes villes dirigées par des Démocrates, de Portland à Chicago ou Kansas City, sèment le doute et provoquent le malaise dans un climat rendu plus tendu par la proximité des échéances électorales et une épidémie de Covid-19 qui ne faiblit toujours pas.