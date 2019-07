Le jury du tribunal de Brooklyn (à New York) a condamné mercredi le narcotrafiquant mexicain Joaquin "El Chapo" (le râblé) Guzman à la perpétuité, additionnée d’une peine de 30 ans ; quelque 12,6 milliards de dollars de ses biens seront saisis. "Il n’y a pas de justice, ici", a commenté le condamné, dont les défenseurs tenteront d’obtenir un procès en appel.

Guzman s’est également plaint de ses conditions d’incarcération à New York, "une torture", selon lui, "la situation la plus inhumaine que j’ai vécue de toute ma vie" - avant de remercier sa famille, ses amis et ses partisans. Depuis deux ans et demi, Joaquin Guzman est détenu en isolement dans une prison fédérale de Manhattan.

Pas les crimes au Mexique

En février dernier, il avait été jugé coupable, après trois mois d’audiences, pour dix chefs d’accusation allant des activités criminelles à la production et distribution de plus de 1200 tonnes de cocaïne, héroïne, méthamphétamines et marijuana, en passant par l’utilisation d’armes à feu et le complot de blanchiment d’argent sale provenant de la drogue.

L’ancien co-dirigeant du cartel de Sinaloa n’était jugé que pour ses crimes commis aux États-Unis, pas ceux perpétrés au Mexique. Le défilé des témoins à Brooklin a cependant permis de savoir qu’il avait ordonné la mort ou tué lui-même, dans son pays natal - après torture, parfois - au moins 26 personnes : des rivaux, des traîtres, des policiers.

Le Mexique l’avait extradé vers les États-Unis, bien qu’il soit mexicain, en raison des complicités dont il dispose dans l’appareil sécuritaire mexicain, qui lui ont permis de s’évader à deux reprises de prisons de haute sécurité mexicaines, en 2001 et 2015.

L’avocat de l’accusé a indiqué que le cartel de Sinaloa avait corrompu deux anciens présidents du Mexique, Felipe Calderon (PAN) et Enrique Peña Neto (PRI) - qui nient - ainsi que de nombreuses autorités pour échapper aux poursuites ou développer ses activités.

La plus haute sécurité, au Colorado

Selon CNN, qui cite l’avocat de Guzman, ce dernier devrait être incarcéré à "Supermax", la prison de plus haute sécurité aux États-Unis ; elle est située à Florence, au Colorado et personne, jusqu’ici, ne s’en est évadé. Elle abrite notamment Ramzi Yousef, condamné à perpétuité + 240 ans pour l’attentat de 1993 contre le World Trade Center de New York (six morts, un millier de blessés) ; Richard Reid, condamné à perpétuité pour avoir tenté de faire exploser un avion avec une chaussure explosive ; l’ex-agent du FBI Robert Hanssen, condamné à perpétuité pour espionnage en faveur de l’URSS ; ou "Unabomber", condamné à huit fois la perpétuité pour l’envoi de courriers piégés qui ont tué trois personnes et blessé 23 autres.