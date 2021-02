L'éditeur Fayard a annoncé qu'il allait publier la traduction en français du poème déclamé par la poétesse américaine, Amanda Gorman, lors de l'investiture de Joe Biden le 22 janvier dernier.



L'autrice de 22 ans avait été remarquée lors de la cérémonie avec son texte The Hill We Climb (La colline que nous gravissons, en français), en référence à la colline du Capitole, envahie par les partisans de Donald Trump le 6 janvier. Le poème sera d'abord publié le 30 mars aux États-Unis, avec une préface de la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey. La traduction française paraîtra en mai.



Fayard prévoit aussi de sortir le recueil complet à l’automne, The Hill We Climb and Other Poems, qui sortira aux États-Unis le 21 septembre. C'est la chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza, nommée aux dernières Victoires de la musique, qui effectuera la traduction.



Artiste prodige, Amanda Gorman est originaire de Los Angeles. Elle avait remporté son premier prix de poésie à 16 ans, et été couronnée du titre de "meilleur jeune poète" du pays trois ans après alors qu'elle étudiait la sociologie à l'université Harvard.