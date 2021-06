La police de Show Low, en Arizona, a abattu samedi un suspect qui, selon elle, a heurté plusieurs cyclistes avec un véhicule lors d'une course cycliste, rapporte samedi CNN.

Selon un communiqué de presse du département de police de Show Low, six victimes ont été emmenées à l'hôpital - quatre d'entre elles sont dans un état critique, et deux sont dans un état critique mais stable. Deux ou trois autres victimes sont arrivées sans rendez-vous à l'hôpital et se trouvent aussi dans un état stable.

Le suspect est également dans un état critique mais stable, selon la police.

D'après les forces de l'ordre, ce dernier, à bord d'une Ford F-150, a percuté plusieurs cyclistes vers 7h25 heure locale, lors d'une course de charité à Show Low, une ville située au nord-est de Phoenix.

Le suspect a fui la scène et a été poursuivi par la police, qui l'a rapidement interpellé et finalement abattu. Les autorités n'ont pas fourni d'informations permettant d'identifier le suspect samedi en fin de matinée.