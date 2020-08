Kenosha s’est enflammée, au propre comme au figuré, dans la nuit de lundi à mardi, malgré la mise en place d’un cessez-le-feu. Après la publication d’une vidéo montrant un jeune Noir, non armé, sur qui un policier blanc fait feu à sept reprises sans raison apparente, cette ville du Wisconsin (dans le Midwest) est devenue le nouvel épicentre de la colère face à ces scènes toujours plus choquantes, toujours plus familières aux États-Unis. Cette colère a également gagné d’autres villes américaines, comme New York, Portland ou encore Minneapolis, où trois mois plus tôt, George Floyd s’étouffait sous le poids d’un policier blanc, immobile, indifférent.