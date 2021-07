Maxence Dozin Correspondant à New York

Déjà empreinte d’une grande confusion à cause de l’adoption d’un nouveau système de comptage dit "préférentiel" qui laisse la possibilité à l’électeur de choisir ses cinq candidats favoris, la primaire démocrate pour l’élection municipale de New York, la plus grande ville des États-Unis (huit millions d’habitants), semble sombrer dans le chaos, après qu’il a été annoncé par les autorités que 135 000 bulletins tests ont été comptabilisés par erreur.