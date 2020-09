La succession de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême : un piège pour les Républicains AmériqueAnalyse Philippe Paquet

© AFP

La disparition de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, à un mois et demi d’une élection capitale et incertaine, va rendre la campagne plus tendue qu’elle ne l’était déjà, alors que chacun se demande si Donald Trump et le Sénat à majorité républicaine vont passer en force pour lui trouver un successeur avant le scrutin du 3 novembre et un éventuel transfert du pouvoir en janvier prochain.