Alors que la presse des États-Unis fait depuis mardi des révélations sur le rôle d’une entreprise de sécurité de Floride, Silvercorp, dans l’incursion armée ratée au Venezuela - impliquant l’opposant Juan Guaido, reconnu "Président" par Washington et Bruxelles, notamment - les médias vénézuéliens ne sont pas en reste.

Sont ainsi diffusés des reportages célébrant la victoire des membres de la milice populaire et des pêcheurs du village de Chuao, sur la côte caraïbe, qui ont arrêté 8 des assaillants, dimanche, dont deux ex-Special Forces des États-Unis travaillant pour Silvercorp. Vantant la vaillance de ces paysans et pêcheurs face aux "Rambos", TeleSur a aussi rapporté que ces derniers avaient, en vain, offert de l’argent pour être libérés.