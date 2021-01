Désertée, New York sombre dans une ambiance de désolation AmériqueReportage Dozin Maxence

© AFP

Passé son énergie ambiante, qui fait en temps normal une bonne partie de son charme, New York City n’est, en soi, pas une ville fondamentalement agréable à vivre: densité de population exacerbée, saleté ambiante, manque de lumière et bruits incessants de toute nature (les sirènes des camions de pompiers et autres ambulances peuvent certes charmer le visiteur de passage, mais moins le résident de longue date).

En période normale, ces défauts sont largement compensés par toute une série d’éléments qui concourent à faire de la ville une des premières destinations touristiques mondiales : vie culturelle de premier plan, diversité culinaire ou, plus largement, activité de tous les instants. Mais, en ces temps de pandémie, ces atouts sont tout simplement annihilés, laissant la ville, sorte de géant amorphe, dans une posture bien peu reluisante.