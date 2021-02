Le conflit sur le territoire de l’Esequibo devant la Cour internationale de justice Amérique Marie-France Cros

© Shutterstock Les chutes du Kamarang, parmi les plus hautes du monde, sont situées sur la rivière Kamarang dans le territoire contesté entre les deux États.

La Cour internationale de justice de La Haye - une émanation de l’Onu - examine à partir de ce vendredi à La Haye le différend frontalier entre le Guyana et le Venezuela à propos de l’Esequibo. Il s’agit d’un territoire peu peuplé (240 000 habitants pour 160 000 km2) mais riche en or et pétrole, disputé depuis le XVIe siècle alors que la frontière n’a jamais été délimitée. Actuellement, il constitue les deux tiers du territoire du Guyana mais figure comme territoire du Venezuela dès la première Constitution de ce pays, en 1811.