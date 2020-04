Et la campagne présidentielle dans tout cela ? Alors qu’elle a déjà fait plus de morts aux États-Unis que les attentats du 11 septembre 2001, l’épidémie de Covid-19 y a relégué à l’arrière-plan les échéances politiques. Sinon le scrutin présidentiel lui-même (l’impact de la crise mobilisera peut-être davantage les électeurs), tout au moins les primaires démocrates, qui sont aujourd’hui dans les limbes.

L’épidémie a fait irruption sur le sol américain au plus mauvais moment pour Joe Biden. Elle est venue couper net l’élan qui lui avait permis, en trois semaines, entre la primaire du 29 février en Caroline du Sud et les consultations organisées in extremis en Floride, en Arizona et dans l’Illinois, le 17 mars, de sauver une campagne moribonde pour devenir le favori dans la course à l’investiture du Parti démocrate.