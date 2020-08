À 53 ans, celle qui dirigea la communication du candidat républicain en 2016 avant de devenir l’omniprésente collaboratrice du Président et de battre un record de longévité politique à ses côtés a décidé de s’effacer pour consacrer plus de temps à ses quatre enfants adolescents. "Less drama, more mama", a-t-elle expliqué dans un tweet.