Le Covid-19, nouveau révélateur de la condition déplorable des Noirs américains © AFP Amérique05:06 Philippe Paquet

La contamination du prince Charles ou de Boris Johnson a renforcé dans leur opinion ceux qui pensent qu’une épidémie comme le Covid-19 frappe équitablement, si l’on peut dire, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les puissants et les faibles. On aimerait le croire, mais la progression de l’infection aux États-Unis montre qu’il n’en est rien.