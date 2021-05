L'homme de 35 ans participera aux primaires du parti républicain en 2022, selon le New York post. Rudy Giuliani a été maire de la ville de New York de 1994 à 2002 avant de devenir l'avocat et le confident de Donald Trump lorsque ce dernier était président des États-Unis. "Je pense que mon père a été le meilleur maire de la ville de New York, voire des Etats-Unis.", a déclaré son fils.

Andrew Guliani a travaillé à la Maison-Blanche durant la présidence de Donald Trump mais n'avait jamais brigué de mandat public auparavant. D'après le New York post, le républicain exprimera, a l'approche des élections, son soutien aux entreprises et aux forces de l'ordre.

Le jeune Giuliani est convaincu d'avoir de bonnes chances de l'emporter sur le gouverneur sortant Andrew Cuomo lors des élections de l'année prochaine. Il devra toutefois remporter la primaire républicaine avant de pouvoir se présenter contre le démocrate, qui brigue son quatrième mandat.

Andrew Cuomo est actuellement sous le coup d'une enquête du ministère public après que plusieurs femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel. L'une d'entre elles est une ancienne employée du gouverneur. Elle accuse celui-ci de l'avoir touchée sous son chemisier pendant les heures de travail.