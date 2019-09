Un mois et demi après la condamnation de Joaquin Guzman Loera, dit “El Chapo”, à une peine de prison à perpétuité plus trente ans à New York, le gouvernement d’Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) fait monter la pression en vue du rapatriement des avoirs confisqués au narcotrafiquant.

Le criminel extradé par Mexico en 2016 appuie lui-même cette démarche, selon ses avocats. De vastes doutes subsistent, néanmoins, sur la capacité des autorités tant américaines que mexicaines de mettre la main sur cette fortune, que Washington estime à plus de douze milliards de dollars.