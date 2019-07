Le milliardaire américain Tom Steyer, qui a financé une campagne très active en faveur d'une procédure de destitution contre Donald Trump, a annoncé mardi qu'il rejoignait la vingtaine de candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. "Les Américains sont profondément déçus et blessés par la façon dont ils sont traités par ce qu'ils perçoivent comme les puissantes élites à Washington", déclare Tom Steyer, 62 ans, dans la vidéo de son annonce. "Nous devons en finir avec le contrôle de notre politique par les grandes entreprises".

Le milliardaire avait annoncé en janvier qu'il renonçait à se présenter pour se concentrer sur sa campagne pour la destitution du président républicain. Mardi, il n'a pourtant pas centré son annonce sur ce point.

"Quelque chose ne fonctionne pas à Washington, et je ne parle pas seulement de Donald Trump. Je parle de l'argent des grandes entreprises et de notre système politique défaillant", a-t-il tweeté.

Tom Steyer a beaucoup investi dans l'organisation "Need To Impeach", militant en faveur du lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Il a également fondé en 2013 un groupe, "NextGen America", qui s'emploie à mobiliser les jeunes électeurs et à lutter contre le changement climatique.

Il explique sur son site avoir été, avec son épouse Kathryn Taylor, "parmi les premiers" à s'engager à donner "le gros de leur fortune de leur vivant", à travers l'initiative "The Giving Pledge".

S'il peut dépenser des millions de dollars de sa propre fortune pour sa campagne, son entrée tardive dans la primaire démocrate représente toutefois un sérieux handicap: il a manqué les premiers débats fin juin et ne devrait pas répondre aux critères de sélection pour les prochains, prévus fin juillet, qui combinent performances dans les sondages et nombre de donateurs individuels.

Tom Steyer porte à nouveau à 24 le nombre de candidats démocrates à l'investiture de leur parti pour défier Donald Trump lors de la présidentielle américaine de novembre 2020. Un premier prétendant démocrate, Eric Swalwell, a jeté l'éponge lundi après trois mois de campagne.

Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit Etat de l'Iowa, le 3 février 2020.