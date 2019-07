L’annonce de la démission du ministre mexicain des Finances, mardi soir, a causé la surprise. Le ministre Carlos Urzua a en effet rendu publique sa lettre au chef de l’État, très critique envers une administration non exempte d’"extrémisme", selon le démissionnaire. Il a aussi rejeté la présence, dans son département, de gens non qualifiés pour le Trésor et affirmé que certaines décisions avaient été prises "sans aucun fondement".

(...)