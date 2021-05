Radiations de micro-ondes ?

Une étrange coïncidence qui a logiquement inquiété les autorités américaines. Après avoir procédé à différentes analyses et envisagé plusieurs théories, l’Académie nationale des Sciences a finalement conclu en décembre dernier que la cause la plus probable de ces maux serait liée à de "l'énergie radiofréquence dirigée et pulsée", plus ou moins semblable à des radiations de micro-ondes.

Si le mystère semblait avoir été résolu, il alimente à nouveau les débats depuis quelques semaines. Le syndrome semble en effet avoir touché des membres de l'administration américaine, qui officient à Washington. Le New York Times fait état de 3 cas au sein de la CIA, ainsi que d'autres détectés au sein du département d'Etat et de la Défense. Au total, le nombre de personnes touchées par le syndrome, aussi bien à l'étranger que sur le sol américain, s'élèverait désormais à 130.

Des investigations menées

Lors d'une conférence de presse, le 7 mai dernier, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a déclaré que des investigations étaient menées pour comprendre la cause des mystérieux épisodes: "".